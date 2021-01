Usa: “Wp”, milioni di dollari destinati a emergenza sanitaria “dirottati” su altri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari federali degli Stati Uniti avrebbero più volte attinto ad un fondo destinato alla ricerca biomedica e alle emergenze sanitarie per finanziare altre operazioni, tra le quali il pagamento stipendi non corrisposti, spese amministrative e persino il costo della rimozione di mobili da ufficio. Lo riferisce una fonte coperta al quotidiano “Washington Post”, precisando che i “prelievi” risalgono al periodo precedente la pandemia di Covid-19. Un’indagine condotta dall'ispettorato generale del dipartimento per la Salute e i servizi umani si è concentrata su centinaia di milioni di dollari destinati allo sviluppo di vaccini, farmaci e terapie da parte della Biomedical advanced research and development authority (Barda), un braccio operativo del dipartimento della Salute. Secondo la fonte del “Wp”, funzionari dell'ufficio del segretario aggiunto per la preparazione e la risposta del dicastero alle emergenze hanno attinto al denaro del fondo, accantonato dal Congresso per lo sviluppo di medicinali, dal 2010 al 2019. L'ispettore generale ha convalidato alcune delle affermazioni dell'informatore, rivelando che il personale del dipartimento per la Salute si riferiva all'agenzia come alla "banca del Barda". "Sono profondamente preoccupato per [l'apparente] uso improprio di milioni di dollari di finanziamenti destinati a emergenze di salute pubblica come quella che il nostro Paese sta attualmente affrontando con la pandemia Covid-19", ha scritto il consulente speciale, Henry Kerner, in una lettera al presidente Joe Biden. "Altrettanto preoccupante è quanto sia stata diffusa e conosciuta questa pratica per quasi un decennio". (Nys)