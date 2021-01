© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che un Paese non debba vivere di sussidi sono d'accordo, ma che in questa fase ci fosse bisogno di aiuti e di protezione per le persone e le aziende, è evidente. Negli anni passati ricordo tanti sussidi dati a pioggia e non ricordo che chi oggi parla di 'sussidistan' avesse da ridire". Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)