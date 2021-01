Torino: FI, su Appendino no a caccia alle streghe ma riflettiamo su ruolo sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Torino Chiara Appendino oggi ha ricevuto una condanna a 1 anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo del 2017. Come puntualmente avviene ad ogni notizia di condanna di un esponente politico, si è scatenato il derby di tifoserie tra chi difende e chi esulta". Lo scrivono in una nota i deputati piemontesi di Forza Italia, Claudia Porchietto e Carlo Giacometto. "Con un post sui suoi canali social - proseguono i due parlamentari in una nota - il sindaco invita a riflettere sul ruolo e sulla responsabilità degli amministratori, che si trovano a dover rispondere di una catena di comando quanto complessa e articolata. Un appello raccolto da importanti dirigenti del Movimento cinque stelle, tra cui il Viceministro Laura Castelli". I due esponenti di FI aggiungono: "Come parlamentari di Forza Italia abbiamo dalla nostra la doppia fortuna di un percorso politico fondato sul garantismo e sulla coerenza. Il primo, che ci impone di attendere fino all'ultimo grado di giudizio prima di considerare Chiara Appendino colpevole. La seconda, che ci consente di commentare situazioni di questo tipo con distacco e oggettività, avendo sempre applicato lo stesso criterio di giudizio al netto di quale fosse il colore politico dell'imputato in oggetto. Un elemento non da poco, ripensando alle sguaiate reazioni di livello tribale che l'intera classe dirigente del M5s ha sempre riservato agli indagati di tutti i partiti, eccezion fatta per il proprio". (segue) (Com)