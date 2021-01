Imprese: Urso (Fd'I) su Fincantieri-Stx, resa mascherata da rinuncia, governo colonia di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai siamo colonia di Parigi". E' quanto scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, responsabile del Dipartimento Impresa di Fd'I e vicepresidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) in merito al comunicato congiunto italo-francese su Fincantieri-Stx, "sull’unica operazione negli ultimi anni che aveva visto protagonista una grande impresa italiana in Francia: una resa mascherata da rinuncia, con la giustificazione del Covid - prosegue il parlamentare -, di fatto la conferma che questo governo si considera espressione dell’asse franco tedesco ed agisce sempre su commissione di Parigi".(Rin)