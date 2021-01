Covid: Casa Bianca chiede indagine "approfondita e trasparente" sull'origine del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiede alla comunità internazionale di predisporre un'indagine "approfondita e trasparente" sulle origini del virus Sars-Cov2, che ha causato la pandemia di Covid-19. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, che nel corso di un briefing con la stampa ha sottolineato che è "imperativo andare a fondo sulle cause dell'apparizione della pandemia in Cina". Una richiesta in tal senso era già stata avanzata dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, che non a caso durante i primi mesi della pandemia parlava apertamente di "virus cinese". (Nys)