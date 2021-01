Covid: Solinas a Speranza, Sardegna torni subito in zona gialla o Regione avvierà azione legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore aggiunge: "I dati immediatamente precedenti a quella data, relativi all'incidenza epidemiologica, segnalavano evidenze migliori di molte altre regioni e un trend in miglioramento. La collocazione della Sardegna in arancione, dunque, appare immotivata, e nemmeno è possibile individuare con certezza a quali dati si sia fatto riferimento per adottarla. I dati da noi trasmessi dopo essere stati tardivamente avvisati dal ministero, quelli pubblicati da Agenas e il confronto con gli indicatori di altre Regioni in zona gialla, confermano l'ingiustizia del provvedimento adottato, tanto più - rileva il presidente della regione Sardegna - che sono stati attivati numerosi nuovi posti in terapia intensiva e l'indicatore Rt non è mai stato tale da giustificare la collocazione in arancione". (segue) (Rsc)