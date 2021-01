Governo: Pd, Iv gioca a destabilizzare, quando cominceranno a pensare all'Italia?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Michele Bordo, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, "dopo aver aperto una crisi al buio in piena pandemia, ora Italia viva prova a destabilizzare i partiti della maggioranza con la Bellanova che candida Di Maio a palazzo Chigi e la Boschi che propone Gentiloni. Nel frattempo - continua il parlamentare in una nota - dicono pure di non porre nessun veto su Conte. Quanto dobbiamo aspettare ancora perché Italia viva la smetta di giocare per cominciare seriamente a pensare all’Italia?". (Com)