Brasile-Portogallo: Bolsonaro si congratula con presidente de Sousa per rielezione

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è congratulato con l'omologo portoghese Marcelo Rebelo de Sousa per la sua rielezione al primo turno delle elezioni presidenziali. "Il Brasile e il Portogallo continueranno a lavorare insieme, sulla base della nostra profonda fratellanza, per aumentare il commercio, gli investimenti, la sicurezza, la democrazia e per il rafforzamento della Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp) ", ha scritto Bolsonaro su Twitter. Le elezioni in Portogallo si sono svolte domenica 25 gennaio in un contesto di forte preoccupazione per la terza ondata della pandemia che sta investendo il paese. Nonostante l'imposizione di rigide norme a tutela della salute e della sicurezza, il tasso di astensione ha raggiunto il 60,5 per cento. Nelle elezioni del 2016 era del 51,3 per cento. Sousa, 72 anni, eletto per la prima volta nel 2016, è stato ora rieletto per il secondo mandato ottenendo il 60,7 per cento delle preferenze. (Brb)