Imprese: cambia la guida di Unicredit, da Cda via libera unanime su Andrea Orcel

- È ufficiale il cambio alla guida di Unicredit: Andrea Orcel sarà il nuovo amministratore delegato dell’istituto, in sostituzione di Jean Pierre Mustier. Il Consiglio di amministrazione odierno si è espresso in maniera unanime per il banchiere romano. Ultimo passaggio formale prima della nomina ufficiale sarà l’inserimento nella lista dei candidati per il rinnovo del Cda, che sarà presentata all’assemblea degli azionisti in programma per il 15 aprile 2021 e conseguentemente approvata. Forte di una consolidata esperienza nel campo delle fusioni bancarie - acquisita durante gli anni trascorsi in Merrill Lynch e Ubs - Orcel è stato accolto con entusiasmo dal presidente designato Pier Carlo Padoan, che ha affermato di non vedere l’ora di lavorare con lui. "Andrea Orcel è un solido leader di respiro internazionale, molto rispettato e impegnato a raggiungere risultati insieme alla sua squadra: ha una vasta esperienza e una straordinaria capacità di visione strategica, che sarà essenziale per guidare Unicredit nel futuro", ha aggiunto l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze. (segue) (Ems)