Imprese: cambia la guida di Unicredit, da Cda via libera unanime su Andrea Orcel (2)

- La nomina è stata commentata positivamente anche dall’attuale presidente dell’istituto, Cesare Bisoni, che ha definito l’ex capo dell’investment banking di Ubs "un banchiere di assoluta caratura internazionale, con un ragguardevole track record: l’esperienza di Andrea Orcel include un’ampia gamma di ruoli in diverse aree geografiche, con responsabilità sia nel corporate che nell’investment banking, così come nel global banking e nel wealth management". Ringraziando a nome del Cda l’amministratore delegato uscente Jean Pierre Mustier per "gli anni di servizio dedicato e l’eccezionale contributo profuso al nostro gruppo", Bisoni ha continuato spiegando come la decisione del Cda sia giunta "dopo un’intensa ricerca fondata su un accurato processo di valutazione dei possibili candidati". Anche il Comitato nomine, si legge in una nota, ha preso in considerazione "candidati con ampia esperienza e capacità di guidare in modo inclusivo organizzazioni complesse nel loro percorso di cambiamento", precisando che la nomina dei membri del consiglio sarà sottoposto alla verifica per la valutazione di "fit and proper" da parte della Banca centrale europea (Bce) a seguito dell’assemblea degli azionisti. (segue) (Ems)