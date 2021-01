Imprese: cambia la guida di Unicredit, da Cda via libera unanime su Andrea Orcel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla guida di Unicredit torna dunque un italiano, al termine di un processo di selezione che vedeva in corsa nomi del calibro di Fabio Gallia, ex amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti e Bnl ed attuale direttore generale di Fincantieri, ed inizialmente anche dell’ex numero uno di Credit Suisse Tidjane Thiam o dell’ex amministratore delegato di Commerzbank, Martin Blessing. Sicuramente un passo importante per la banca, confermato anche dagli analisti finanziari che hanno sottolineato come positivo il venire meno dell’incertezza sulla figura dell’amministratore delegato, che a seguito delle dimissioni di Mustier lo scorso novembre aveva impattato negativamente sull’andamento del titolo in Borsa. La nomina di Orcel, scrivono gli analisti di Equita, dovrebbe godere di "ampio consenso presso la base azionaria di Unicredit", e la selezione di una figura di alto profilo internazionale rappresenta "un catalyst positivo per il titolo". (segue) (Ems)