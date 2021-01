Imprese: cambia la guida di Unicredit, da Cda via libera unanime su Andrea Orcel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo: la nomina di Orcel potrebbe anche giocare a favore di un possibile matrimonio tra Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, considerato anche l’importante background del banchiere romano nel campo delle fusioni bancarie. Classe 1963, Orcel è infatti noto per avere condotto importanti operazioni di M&A, come quella tra Unicredito e Credito Italiano (che portò alla nascita di Unicredit) o l’acquisizione di Antonveneta da parte di Mps. Una figura di rilievo, quindi, che potrebbe segnare un cambio di passo nella strategia della banca e portare ad un ridisegnamento del gruppo. Stimato anche dall’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, Orcel ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs nel 1988 per poi spostarsi in Merrill Lynch, dove per quasi 20 anni ha guidato le principali operazioni in Europa. Successivamente, è stato fino al 2018 a capo dell’investment banking di Ubs. (Ems)