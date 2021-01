Usa: Biden, dobbiamo tornare a guidare la lotta globale al cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non possono affrontare da soli la sfida del cambiamento climatico, ma devono tornare a guidare gli sforzi in questo senso a livello globale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando le nuove misure per la lotta al cambiamento climatico messe a punto dalla sua amministrazione. L’inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che quest'azione può portare a milioni di nuovi posti di lavoro “puliti e ben pagati”.(Nys)