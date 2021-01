Recovery: Landini, non dobbiamo perdere occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo chiesto al governo una proroga del blocco licenziamenti e la riforma degli ammortizzatori sociali perché c'è anche chi in questi mesi ha ricevuto un ristoro e non ne aveva bisogno. E poi dobbiamo discutere degli investimenti perché se perdiamo questa occasione del Recovery plan, non ne abbiamo un'altra. Dobbiamo guardare alla prospettiva del Paese, non a caso si parla di Next generation". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)