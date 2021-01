Torino: Raggi, vicina ad Appendino, serve riflettere su responsabilità amministratori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Chiara Appendino. Sono con te. Certa che ne uscirai a testa alta come meriti". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la condanna a un anno e sei mesi per la sindaca di Torino per i fatti di piazza San Carlo. "Serve una seria e attenta riflessione sul ruolo e sulle responsabilità dei pubblici amministratori che sono sempre in prima linea al servizio dei cittadini", aggiunge Raggi. (Rer)