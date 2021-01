Recovery: Bonometti (Confindustria), ci hanno coinvolti soltanto ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Recovey plan siamo stati coinvolti solo ieri". Lo ha detto Marco Bonometti, Presidente Confindustria Lombardia, nel corso della registrazione di Restart in onda stasera su Rai2. "È emersa tutta l'incompetenza di questo governo", ha continuato Bonometti, "noi come industria analizziamo i provvedimenti guardando alla crescita, allo sviluppo, ma nel Recovery non si parla di crisi del lavoro. La situazione è davvero preoccupante." "Ci stiamo giocando la partita della vita e il futuro dei nostri giovani. Dobbiamo pensare e realizzare le opere entro il 2026: come si fa? Chiediamo competenza" ha proseguito. Il Presidente di Confindustria Lombardia ha inoltre sottolineato: "per evitare i disastri bisogna pensare le cose per tempo. Il governo ha pensato la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per affrontare l'emergenza, ma non possiamo andare avanti all'infinito. Abbiamo chiesto la revisione degli ammortizzatori sociali. Non si può rimandare, il problema non si risolve così".(Com)