Alitalia: sindacati, preoccupati per lavoratori in amministrazione straordinaria

- "Siamo preoccupati per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria che rischiano di non vedersi pagati gli stipendi se non arriverà la tranche di 73 milioni prevista dal decreto Rilancio". E' quanto affermano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sull’attuale situazione della newco Alitalia-Ita. "Siamo preoccupati per la loro sorte - spiegano le organizzazioni sindacali in una nota - perché dal piano industriale della nuova compagnia di bandiera Ita non vi è certezza per il loro futuro. Un piano industriale che consideriamo troppo debole e mancante di molti presupposti per lo sviluppo della compagnia nel momento in cui il mercato potrà ripartire appieno". Le sigle sindacali, poi, proseguono: "Per queste ragioni, con Etf (Sindacato europeo dei trasporti) chiediamo un incontro alla eurocommissaria alla concorrenza Margrethe Vestager perché c’è la necessità di sveltire il percorso di autorizzazione da parte della Unione europea per la partenza della nuova Alitalia, sbloccando la procedura di vendita e consentire il trasferimento di tutto il perimetro delle attività, handling e manutenzione comprese, nell’interesse dei lavoratori e del Paese che sulla nuova compagnia di bandiera ha fatto un investimento considerevole sotto il profilo finanziario per rilanciare la nostra economia anche facendo leva sul turismo". (segue) (Com)