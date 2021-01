Alitalia: sindacati, preoccupati per lavoratori in amministrazione straordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi, "le norme Ue sulla concorrenza non impediscono ad un soggetto pubblico di investire, senza alcun limite quantitativo nel vettore di bandiera (come hanno fatto Francia, Germania, Olanda eccetera) a condizione che questi lo faccia operando con regole di mercato come un investitore privato che è esattamente ciò che Ita deve, a nostro avviso, fare ma senza inique penalizzazioni tese unicamente ad umiliare il nostro Paese e a predarne il ricco mercato". I segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti aggiungono: "Esigiamo pari trattamento e rispetto sinora mostrato ai nostri competitor europei. La newco deve poter contare sul personale dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria, brand, logo, beni strumentali indispensabili alla produzione, slot, handling e manutenzione perché costituiscono un patrimonio che ha valore unicum produttivo. Pertanto - concludono Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi - nell’ambito della procedura di bando aperta, le offerte per l’acquisizione dell’intero complesso dei beni aziendali debbono essere preferite". (Com)