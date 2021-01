Venezuela: Cile e Argentina presenteranno posizione comune su crisi, focus su dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand, ha affermato oggi che il governo del suo paese sta lavorando a livello diplomatico insieme a quello dell'Argentina per "un nuovo approccio alla questione venezuelana". Secondo quanto ha affermato Allamand in un'intervista rilasciata a "Radio Duna" le diverse visioni che avevano contraddistinto i governi del cileno Sebastian Pinera e dell'argentino Alberto Fernandez circa la migliore strategia per superare la grave crisi politica, istituzionale e dei diritti umani che affligge il paese guidato da Nicolas Maduro, convergeranno a breve su "una posizione comune". "Da qui alle prossime settimane formeremo un fronte comune dove le diverse istanze che promuovono un processo di transizione in Venezuela convergano in una sola strategia che avrà come asse fondamentale la necessità di una soluzione politica". Affinché esista una soluzione politica, ha aggiunto Allamand, "ci dev'essere anche un dialogo politico tra le parti in conflitto". Tale dialogo, ha proseguito il ministro degli Esteri cileno, richiede "l'assistenza e l'osservazione della comunità internazionale". (segue) (Abu)