Venezuela: Cile e Argentina presenteranno posizione comune su crisi, focus su dialogo politico (2)

- Le dichiarazioni del ministro cileno sono in linea con le posizioni espresse dall'Unione europea e da una parte della stessa opposizione venezuelana, che insistono sulla necessità di una soluzione negoziata alla crisi. In una recente intervista rilasciata alla stampa estera l’oppositore venezuelano, Henrique Capriles, che ha da mesi pubblicamente preso le distanze dal leader di opposizione Juan Guaidò, si è espresso in favore di una soluzione negoziata alla crisi in corso nel paese e ha invitato il resto delle opposizioni a costruire una strategia “basata sul principio di realtà”. “Abbiamo bisogno di una dose di realismo e meno idealismo. Occorre cambiare strategia e la strategia deve essere allineata con la comunità internazionale”, ha detto Capriles. Per Capriles la strategia adottata dalle opposizioni “ha fallito” e mantenere lo “status quo” e potrebbe portare alla loro “scomparsa". Il problema dell'opposizione non è una disputa di leadership (...) è un problema di strategia (...) L'unità, se non si ha una strategia, è inutile ", ha aggiunto. Capriles ha quindi insistito sulla necessità di "salvare" la via elettorale. "Non si tratta di andare alla cieca in un processo elettorale (...) si tratta di lottare tutti per condizioni minime, come abbiamo fatto, che consentano al popolo venezuelano di ritrovare la fiducia". (segue) (Abu)