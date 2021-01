Venezuela: Cile e Argentina presenteranno posizione comune su crisi, focus su dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo il Consiglio Ue, in una risoluzione approvata il 25 gennaio, afferma che l'unica maniera per uscire dalla crisi rimane quella di creare le condizioni di un dialogo per la transizione democratica attraverso il voto legittimo e trasparente. Guaidò è stato sin qui riconosciuto presidente "ad interim" da diversi governi di singoli paesi europei ma non dall'Unione nel suo complesso, viste le riserve avanzate da alcune capitali. Bruxelles ha sin qui riconosciuto Guaidò solo come presidente dell'Assemblea nazionale eletta nel 2015. Pur ritenendo illegittime le elezioni legislative del 6 dicembre scorso, che hanno consegnato il controllo del parlamento al fronte chavista, l'Ue definisce "uscente" il parlamento presieduto da Guaidò pur confermando al leader oppositore il ruolo di attore cruciale della scena politica venezuelana. (Abu)