Norvegia: Covid, governo annuncia chiusura quasi totale dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia chiuderà i suoi confini a tutti eccetto per i visitatori strettamente necessari. Lo ha annunciato la premier norvegese Erna Solberg. "In pratica i confini saranno chiusi a tutti coloro che non vivono in Norvegia", ha spiegato Solberg. Tra le persone che possono beneficiare dell'eccezione per i visitatori eccezionali ci sarebbero medici e personale sanitario. I migranti per motivi di lavoro, invece, non saranno ammessi nel Paese scandinavo. "Prima di Natale abbiamo appreso di una variante del Covid-19 molto più contagiosa diffusasi nel Regno Unito. Il 21 dicembre abbiamo interrotto il traffico aereo e introdotto test obbligatori per gli arrivi dal Regno Unito. Quello che vediamo ora è che il virus mutato si è diffuso in molti Paesi. Pertanto il governo ha deciso di introdurre regole molto severe", ha chiarito la premier norvegese. (Sts)