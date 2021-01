Governo: Renzi, non è problema di questione caratteriale, siamo unici ad aver lasciato poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "il primo elemento di crisi è quello economico: ora o mai più. Il secondo elemento di crisi - ha aggiunto l'ex premier in un video pubblicato su Facebook - è quello sanitario: bisogna sistemare definitivamente la questione dei vaccini. Questa pandemia finirà con una immunità di gregge che deriva dalla vaccinazione capillare. La terza emergenza, per me, è quella educativa: la didattica a distanza non è una soluzione, i banchi a rotelle sono una presa in giro". Il senatore di Iv ha continuato affermando che "l'emergenza economica, quella sanitaria e quella didattica vedono l'Italia purtroppo agli ultimi posti: non è un problema di questione caratteriale - ha concluso Renzi riferendosi alla crisi di governo -, noi siamo gli unici ad aver lasciato le poltrone". (Rin)