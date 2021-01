Germania: presentate accuse contro estremista di destra che preparava attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha presentato le accuse contro un'estremista di destra della Franconia, arrestata a settembre perché sospettata di preparare attentati “contro musulmani, politici locali e agenti di polizia”. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Naturopata di 55 anni, la donna è una militante di “Terza via” (III Weg) gruppo della destra radicale. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania, ha classificato III Weg come organizzazione di estrema destra pronta al ricorso alla violenza. Ora, il Gba accusato la naturopata di aver preparato un grave attentato, per il quale aveva già scelto gli obiettivi. I capi di imputazione comprendono poi la minaccia aggravata e la violazione della legge sul possesso delle armi. Nella ricostruzione di “Der Spiegel”, da dicembre 2019 a marzo 2020, la donna avrebbe inviato un totale di sei lettere minatorie anonime a una comunità musulmana, a un'associazione che aiuta i rifugiati e a dei politici locali. Alcune delle missive contenevano cartucce per armi da fuoco. Ricercata dalla polizia, l'estremista aveva fatto perdere le proprie tracce, fino all'arresto avvenuto a Fuerth il 7 settembre scorso. Tra le armi sequestrate alla donna figurano una pistola stordente, un coltello e una mazza, cui si aggiungono le attrezzature per la fabbricazione di ordigni esplosivi. Dall'esame di supporti informatici della naturopata è emerso che l'estremista di destra aveva raccolto informazioni e aveva osservato i suoi possibili bersagli. Per gli inquirenti, si tratta di prove che indicano attentati imminenti. Condotte all'inizio dalla procura di Monaco, le indagini sul caso sono state assunte dal Gba a ottobre. (Geb)