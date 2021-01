Milano: Comazzi (FI) su collegamento M4, progetto delirante a cui ci opporremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale e regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi bolla come "delirante" il progetto di collegamento tra M3 e M4 presentato oggi dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli. “Il Comune di Milano vuole spendere la somma incredibile di dieci milioni di euro per un finto collegamento tra la fermata della metro ‘Missori’ e la futura stazione della M4 ‘Sforza - Policlinico’. Davvero qualcuno pensa che un cittadino sano di mente possa usufruire di un percorso lungo trecento metri, per un lungo tratto all’aperto, impiegando dieci minuti di tempo per fare il cambio da una linea all’altra?”, si chiede Comazzi in una nota. “Forse l’assessore Granelli - prosegue l’azzurro - immagina una petite promenade tra le vie del centro, col naso all’insù ad ammirare i palazzi. Purtroppo i cittadini non possono permettersi questo lusso, avendo necessità di spostarsi velocemente per raggiungere il luogo di lavoro o sbrigare delle commissioni. In caso di pioggia, poi, un percorso di quel tipo sarebbe inutilizzabile". "Un progetto a dir poco delirante, contro il quale ci opporremo in tutte le sedi”, annuncia in conclusione Comazzi. (com)