Covid: Bussolati (Pd Lombardia), incredibile che dati forniti a comuni siano ancora sbagliati

- "È incredibile che ancora una volta i dati forniti ai sindaci sulla pandemia siano sballati. Sarebbe interessante sapere che cosa sostenga la società Aria a riguardo. Da giorni ci dicono che non c'è relazione con l'errore sui dati inviati all'Istituto Superiore di Sanità, ma ciò significherebbe che sono problemi ulteriori, caos che si somma a caos". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale lombardo del Pd Pietro Bussolati dopo la nuova denuncia di alcuni sindaci di dati sballati sul cruscotto messo a loro disposizione dalla Regione tramite la controllata Aria Spa. "A maggior ragione, ancora una volta, chiediamo che ci diano i dati veri, grezzi e disaggregati, che si ostinano a tenere riservati: è per non far emergere ulteriori magagne?", aggiunge l'esponente dem. (com)