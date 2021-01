Sociale: Ciaccheri (LR), vicini a sindacati e cooperative, rivedere bilancio Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto essere oggi in piazza del Campidoglio assieme a Cgil, Cisl e Uil, e alle centrali cooperative perché è sempre più urgente che la sindaca Raggi rimetta mano immediatamente al bilancio ripianando i tagli, creati dalla sua amministrazione, di 43 milioni di euro". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, portavoce di Liberare Roma. "Durante la manifestazione ci siamo detti immediatamente disponibili e rispondiamo all'appello delle forze sociali per mettere al centro della discussione politica cittadina le priorità per Roma - conclude Ciaccheri - mettendo tutti gli attori sociali e istituzionali intorno a un tavolo, per un lavoro comune che affronti tutte le emergenze aperte nei nostri territori e una strategia credibile per gli investimenti necessari alla ripresa di una città in difficoltà". (Com)