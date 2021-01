Governo: Labriola (FI), Conte ha fallito, serve governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le consultazioni non devono divenire una farsa preannunciando fedeltà a Conte, non si può andare da Mattarella con dei diktat ma pensare alle esigenze del Paese. La strada per risolvere la crisi non può essere vincolata a Conte, un terzo incarico a chi ha fallito per due volte sarebbe una presa in giro". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Il fallimento di Conte è nei fatti, dalla gestione della crisi sanitaria a quella economica, per finire con le risposte al paese messe in atto nel Recovery - ha aggiunto -. Conte ha preso in giro tutti: ora si ascoltano i sindacati, Confindustria, ma questo non era già avvenuto con gli Stati Generali? Non c'era già il progetto Colao? Davanti a questo non si può rimanere granitici su Conte che alla fine è un tecnico, ci vuole responsabilità politica, per un esecutivo di unità nazionale, un politico di razza che sappia fare sintesi e prendersi responsabilità".(com)