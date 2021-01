Shoah: Fd'I depone corona a Roma davanti al monumento nel cimitero del Verano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio in occasione della Giornata della Memoria Fratelli d'Italia ha deposto una corona di fiori davanti al monumento in memoria degli ebrei deportati di Roma, all'interno del cimitero monumentale Verano. Sono intervenuti il coordinatore romano Massimo Milani, il deputato Fabio Rampelli, i parlamentari Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci, i capigruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera e in Campidoglio Andrea De Priamo, il consigliere capitolino Francesco Figliomeni, e Gioventù Nazionale. "Una commemorazione che del resto è una tradizione perché ogni anno, a inizio gennaio, all'interno del percorso Figli d'Italia in cui oltre a ricordare i caduti del Risorgimento, le vittime del terrorismo e i caduti di tutte le guerre, si commemorano anche i deportati di Roma", dichiara Rampelli.(Com)