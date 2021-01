Milano: danneggiati bancomat di Poste Italiane, Digos perquisisce appartamenti di 4 anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Digos della Questura di Milano, avendo avuto notizia del possesso di materie esplodenti da parte di militanti del "Galipettes Occupato", ha eseguito, nei quartieri Ticinese e Corvetto, alcune perquisizioni domiciliari a carico di quattro esponenti d'area. Durante l'operazione, in uno degli appartamenti, sono stati rinvenuti una busta di plastica contenente alcuni indumenti: una felpa, dei pantaloni, una tuta ed un paio di guanti, che gli investigatori della Digos hanno ricollegato all'indagine in corso sulle azioni di danneggiamento avvenute, a Milano, ai danni di quattro agenzie di Poste Italiane, consistite nel mettere fuori uso altrettante casse bancomat mediante un liquido sigillante. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la persona perquisita è stata indagata in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato. Il danneggiamento delle quattro sedi di Poste Italiane è avvenuto l'8 gennaio scorso ed è stato rivendicato il 15 gennaio sul sito d'area roundrobin.info, come azione in solidarietà ai condannati nel processo di secondo grado scaturito dall'operazione "Scripta Manent", coordinata dalla Procura di Torino. (com)