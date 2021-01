Usa: Biden ospiterà vertice leader mondiali su cambiamenti climatici il 22 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospiterà il 22 aprile prossimo un forum dei leader mondiali sui cambiamenti climatici. Lo ha annunciato inviato speciale per il clima, John Kerry. "Il presidente ha detto che ospiterà un vertice sul cambiamento climatico tra meno di tre mesi, il 22 aprile, Giornata della Terra, cui prenderanno parte i leader delle principali economie mondiali", ha detto l'ex segretario di Stato Usa. "La convocazione di questo vertice - ha aggiunto - è essenziale per garantire che il 2021 sia l'anno che compenserà davvero il tempo perduto degli ultimi quattro anni". Biden ha annunciato che nelle prossime ore l'amministrazione varerà nuove misure per la lotta al cambiamento climatico. "Oggi - ha scritto su Twittew l'inquilino della Casa Bianca - agirò per affrontare la crisi climatica con l'urgenza richiesta dalla scienza". Secondo quanto riferisce l'emittente "Cnn", l'inquilino della Casa Bianca firmerà oggi diversi ordini esecutivi relativi alla crisi climatica, inclusa una direttiva per il segretario agli Interni volta a bloccare la stipula di nuovi contratti di locazione per l'estrazione di petrolio e gas naturale su terreni o acque offshore di proprietà federale. L'ordine esecutivo prevede l'avvio di una "revisione rigorosa" dei programmi esistenti di leasing e autorizzazione relativi allo sviluppo dei combustibili fossili e l'identificazione di misure per raddoppiare la produzione di energia rinnovabile tramite parchi eolici offshore entro il 2030.(Nys)