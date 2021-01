Shoah: videomapping dedicato alla memoria sul Palazzo dei congressi all'Eur di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria" è una delle frasi di Primo Levi che appare nella videoinstallazione, che apre con immagini dei roghi organizzati nel 1933 per bruciare i libri considerati dai nazisti "contrari allo spirito tedesco" e che chiude in modo toccante con i disegni di Aldo Gai sul rastrellamento nazifascista avvenuto il 16 ottobre del 1943 nel Ghetto di Roma, gentilmente concessi dalla famiglia Gai. "Questo evento, nato grazie alla collaborazione tra la Comunità Ebraica di Roma ed Eur Spa - dichiara Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma -, vuole celebrare il Giorno della Memoria in un luogo e in un momento carichi di valore simbolico. La proiezione di immagini così dolorose della Shoah sul Palazzo dei Congressi contribuisce concretamente a consolidare un differente utilizzo, da parte della società civile, di luoghi che appartennero al fascismo. L'architettura di questo quartiere è infatti legata a esso, nella sua genesi, e la possibilità di impiegare questi spazi come luogo per fare Memoria è un passo importante nel lavoro che quotidianamente svolgiamo in questo senso"