Shoah: videomapping dedicato alla memoria sul Palazzo dei congressi all'Eur di Roma (3)

- "Senza memoria non c'è futuro - afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi -. È per questo che il Giorno internazionale della Memoria è un momento importante di riflessione e di condivisione. Roma non dimentica l'orrore della Shoah. Ogni anno organizziamo il viaggio della memoria per ripercorrere quel terribile viaggio che i deportati del rastrellamento del Ghetto fecero fino ad Auschwitz-Birkenau e agli altri campi. Purtroppo quest'anno a causa della pandemia non è stato possibile fare questa esperienza con gli studenti delle scuole romane. Queste iniziative ci offrono momenti preziosi di raccoglimento affinché tutti noi possiamo ascoltare i racconti dei sopravvissuti e continuare ad essere testimoni dei testimoni. Ringrazio la Comunità ebraica di Roma ed Eur Spa per questo importante progetto fatto di fotografie, video e testimonianze. Un videomapping monumentale - conclude Raggi - che rafforza in noi il ricordo di quei giorni e di tutte le persone, vittime di una barbara e folle persecuzione". (segue) (Com)