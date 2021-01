Shoah: videomapping dedicato alla memoria sul Palazzo dei congressi all'Eur di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto nasce dalla collaborazione con la Comunità ebraica di Roma con la quale abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per la valorizzazione della memoria della Shoah - aggiunge Alberto Sasso presidente di Eur spa -. La memoria deve essere fissata ed il passato elaborato a favore di un futuro costruttivo e di pace. L'EUR, icona del razionalismo italiano, è un luogo simbolo dove realizzare il dialogo tra culture con azioni significative per la Città, come ospitare in modo permanente la sede del Museo della Shoah di Roma, che sarebbe per noi un grande onore". Dalle 19 in piazza Kennedy la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della fondazione Museo della Shoah di Roma Mario Venezia, il presidente di Eur spa Alberto Sasso e l'Amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati. (Com)