Milano: Fd'I su collegamento M4, dalla giunta proposta assurda

- Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano, Andrea Mascaretti è una "proposta assurda quella della giunta di non collegare con un tunnel la linea M3 e la nuova linea M4, tra le fermate di Sforza-Policlinico e Missori". "I passeggeri per passare dall'una all'altra saranno costretti ad uscire all'aperto e percorre a piedi un tratto piuttosto lungo, mentre la soluzione ideale sarebbe stato un tapis roulant al coperto, soprattutto per chi dovrà portare con sé valige e bagagli. Come se non bastasse per realizzare tutto ciò si perderanno altri posti auto e moto, già insufficienti in zona", osserva Mascaretti. Il consigliere di Fratelli d'Italia e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, aggiunge che "ancora una volta questa giunta green ha preso la palla al balzo per pedonalizzare un'area della città, togliendo posti auto e creando, sicuramente, una futura zona di movida notturna, come se questo fosse indispensabile". "In un periodo così di crisi trovo insensato procedere con il progetto quando la cosa più opportuna da fare sarebbe stata quella del collegamento pedonale naturale già esistente o in metro tra le fermate di San Babila e Duomo", conclude De Corato. (com)