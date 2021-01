Tunisia: presidenza della Repubblica, ricevuto plico contenente “polvere sospetta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi della presidenza della Repubblica tunisina hanno ricevuto un plico contenente una “polvere sospetta”. Lo ha rivelato all’agenzia di stampa “Tap” una fonte della presidenza di Tunisi. “La lettera non conteneva alcun documento, ma una polvere sospetta”, ha detto la fonte. La lettera non è stata aperta dal capo dello Stato, Kais Saied, ma da un agente dei servizi di sicurezza della presidenza. Il presidente “sta bene”, ha aggiunto la fonte. “Sono in corso analisi per determinare la natura della sostanza rinvenuta nel plico”, ha proseguito, sottolineando che è stata aperta un’inchiesta per identificare il mittente. (Tut)