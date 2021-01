Energia: Arabia Saudia intende sviluppare nuovi metodi sfruttamento petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Arabia Saudita intende sviluppare nuovi metodi per lo sfruttamento di petrolio e gas nel suo tentativo di aumentare la domanda. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia, Abdulaziz bin Salman, intervenendo nei giorni scorsi alla cerimonia per il lancio della nuova "brand identity" del dicastero. Il principe Abdulaziz ha affermato queste misure adottate dal governo rientrano nei programmi per il cambiamento del sistema volti a sostenere la domanda di idrocarburi, cercando di sostituire il petrolio e i suoi derivati con l'energia solare. Secondo il ministro, la ristrutturazione del settore elettrico avrà risultati positivi a tutti i livelli. Consentirà al settore di effettuare ristrutturazioni e costruzioni in modo da poter rispondere ai programmi futuri e al programma di sostituzione degli idrocarburi con energia solare e gas. Il ministro ha ricordato che il programma è uno dei più importanti che saranno avviati a causa del suo valore aggiunto per l'economia nazionale e delle capacità finanziarie. "Il sistema energetico ha compiuto un grande sforzo nell'ultimo anno per ripristinare la stabilità dei mercati petroliferi", ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, elogiando il ruolo chiave del principe ereditario. Il ministro ha annunciato che tutti i programmi del ministero sono ora legati alla partecipazione e al contributo del governo e di aziende private, per consentire al ministero di attuare questi programmi che avranno un impatto positivo sullo sviluppo in senso globale. "Come sauditi, non temiamo la sfida, ma piuttosto la accettiamo, e saremo tra gli iniziatori della ricerca di soluzioni", ha aggiunto.(Res)