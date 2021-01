Albania: siglati tre accordi con la Germania nel settore energetico e infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Germania hanno firmato oggi tre accordi di cooperazione nel campo energetico e infrastrutturale. Gli accordi sono stati firmati dalla ministra dell'Energia e delle Infrastrutture albanese Belinda Balluku e dell'ambasciatore tedesco a Tirana Peter Zingraf. Come riferisce la stampa locale, un accordo riguarda la riabilitazione dell'impianto idroelettrico di Fierza; un altro riguarda un programma di investimento quadriennale da 50 milioni di euro per lo sviluppo regionale integrato, che prevede interventi infrastrutturali per favorire l'economia di aree con potenziale turistico; l'ultima intesa siglata riguarda un programma per la gestione sostenibile dei rifiuti sulla base di un investimento nelle infrastrutture a tale scopo. (Alt)