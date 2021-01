© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Qualità della vita Roberta Guaineri partecipa all'inaugurazione di Geco Expo, la fiera virtuale della sostenibilità.Evento online: https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer/ (ore 9.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'iniziativa on-line "Case della Comunità, proviamoci in Lombardia" organizzato dall'associazione Prima la comunità di cui Casa della Carità è uno dei soci fondatori.Diretta streaming sul canale YouTube di Prima la comunità (ore 17.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa ad "Amare Milano e il suo futuro, libero e sicuro riconoscimento delle grandi guglie della Grande Milano", organizzato dal Centro Studi Grande Milano.Diretta streaming sul canale YouTube del Centro Studi Grande Milano/Scuola Militare Teulié, via Burigozzo, 4 (ore 18.00)REGIONEAudizione in Commissione I con i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Diretta streaming su sito Consiglio regionale (ore 11.30)Audizione in Commissione IV in merito alla situazione dell’azienda Iveco con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della proprietà e degli enti locali.Diretta streaming su sito Consiglio regionale (ore 15.30) (segue) (Rem)