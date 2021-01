Governo: Lollobrigida (Fd'I), voto valore più alto democrazia, gravi parole Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "le parole di Andrea Orlando sono di una gravità inaudita: il voto, secondo il vicesegretario di un partito che si definisce democratico, ma solo nel nome, sarebbe un pericolo. Ricordo - continua il parlamentare in una nota - che questo diritto è stato conquistato con i sacrifici degli italiani e rappresenta il valore più alto di una democrazia. La sovranità appartiene al popolo, non al Pd o ai suoi alleati del M5s". (Com)