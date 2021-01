Cile: Covid, autorizzato uso emergenziale vaccino AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto il governo del Cile ha sospeso da fine dicembre tutti i voli diretti o in arrivo dal Regno Unito e ha proibito l'ingresso di cittadini che fossero stati in quel paese nelle ultime settimane. Il 24 dicembre è iniziata invece la campagna di vaccinazione del personale medico grazie all'arrivo, lo stesso giorno, di 10mila dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech. Il governo conta di immunizzare inizialmente il personale medico che sta lavorando nelle unità di terapia intensiva con pazienti gravi. Nei prossimi mesi l'ordine di priorità definito prevede la vaccinazione di i anziani, malati cronici e del resto del personale impegnato nella lotta contro la pandemia. Secondo le stime del governo si tratta in totale di circa cinque milioni di persone. (segue) (Abu)