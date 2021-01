© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi? Parlo delle cose possibili, le consultazioni avviate dal capo dello Stato non credo portino, oggi, in questa direzione". Lo ha detto il senatore centrista Pier Ferdinando Casini, ospite a "Restart", in onda oggi su Rai2 in seconda serata. "In un momento come questo", ha continuato il parlamentare, "un Paese si unisce: maggioranza e opposizione superano le loro ragioni e lavorano insieme". (Rin)