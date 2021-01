Governo: Boschi (Iv), no preclusioni su nomi, ma su contenuti non sono arrivate proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al nuovo esecutivo, "l’unica ipotesi che abbiamo sempre escluso è un governo del solo centrodestra più Italia viva. Non abbiamo preclusioni su altre ipotesi a partire dalla maggioranza che ha sostenuto il Conte bis o un governo istituzionale più ampio". Lo ha spiegato Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva intervenendo al Tg4. Quanto a Conte premier, "non partiamo da un nome, ma da un programma, idee e contenuti sui cui al momento non abbiamo sentito nessuna proposta da nessuno", ha aggiunto. (Rin)