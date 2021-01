Etiopia: Unhcr nega notizie di rapimenti e rimpatri forzati di rifugiati eritrei dal Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beakal Nigussie, responsabile delle pubbliche relazioni dell'Agenzia per gli affari dei rifugiati e dei rimpatriati (Arra), ha dichiarato da parte sua che i servizi di base e sociali per i rifugiati eritrei sono ripresi nei campi profughi di Mai-Ani e Adi-Harush. Oltre al processo di distribuzione di cibo in corso per il mese di gennaio, che è stato effettuato per la seconda volta, sono stati inoltre creati diversi centri di fornitura di servizi per riprendere le operazioni nei campi. Notando che oltre 900 mila rifugiati sono attualmente ospitati nel Paese, il funzionario ha indicato che il numero di persone colpite dall'interruzione dei servizi a causa delle operazioni militari è alquanto insignificante. Beakal ha inoltre sottolineato l’impegno per incoraggiare gli attori globali a rafforzare il loro sostegno agli sforzi dell'Etiopia per garantire servizi essenziali per i rifugiati ospitati nei 26 campi presenti in tutto il Paese. Sabato scorso una delegazione dell'Unhcr guidata dalla rappresentante nazionale Ann Allen Encontre ha effettuato una visita ai campi profughi di Mai-Ani e Adi-Harush, nello Stato del Tigrè, accompagnata da funzionari dell'Arra, dove hanno discusso con i rappresentanti dei rifugiati per ascoltare le loro preoccupazioni circa la situazione dei campi e la via da seguire per migliorare la qualità dei servizi. (segue) (Res)