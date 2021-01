Etiopia: Unhcr nega notizie di rapimenti e rimpatri forzati di rifugiati eritrei dal Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza diversi organi di stampa internazionale avevano riportato la notizia secondo cui il dipartimento di Stato Usa avrebbe intimato a tutti i militari eritrei inviati in Etiopia a combattere i contro il Fronte popolare di liberazione del Tigré (Tplf) di lasciare immediatamente la regione. Fonti del dipartimento di Stato hanno parlato di "notizie credibili di saccheggi, violenze sessuali, aggressioni nei campi profughi ed altre violazioni dei diritti umani" e sostengono che vi siano "prove di militari eritrei che rimpatriano con la forza dal Tigré concittadini rifugiati nei campi etiopi". Le stesse fonti chiedono quindi l'apertura di un'indagine indipendente e trasparente sui presunti abusi. "Non è chiaro quanti militari eritrei siano nel Tigré, o precisamente dove", ha detto il portavoce. A fine dicembre il dipartimento di Stato Usa aveva definito "credibile" la possibilità di una presenza militare eritrea nel Tigré, sulla quale Asmara non si è mai pronunciata e che il premier etiope Abiy Ahmed ha finora sempre negato. Di recente nuove testimonianze sono emerse su saccheggi e abusi effettuati di casa in casa nel Tigrè, dove a fine novembre si è conclusa l'offensiva militare lanciata dall'esercito di Addis Abeba contro i "ribelli" del Tplf, conclusione che ha tuttavia lasciato strascichi di combattimenti e una grave crisi umanitaria. Secondo l'Unhcr almeno 55.500 persone hanno trovato rifugio nel vicino Sudan. (Res)