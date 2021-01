Pd: Ascani, come Energia Democratica abbiamo deciso di sostenere la linea del segretario Nicola Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Energia Democratica abbiamo deciso di sostenere la linea del Segretario Nicola Zingaretti votando favorevolmente l'ordine del giorno proposto alla Direzione Nazionale del Partito Democratico. In questo momento, nel mezzo di una crisi istituzionale gravissima e incomprensibile, che si aggiunge nel Paese a quella sanitaria ed economica, c'è bisogno di dare una risposta di responsabilità e serietà", così Anna Ascani, Vicepresidente del PD. Energia Democratica è l'area politico-culturale che fa riferimento ad Anna Ascani. "Per questa ragione - si legge ancora nel post - la delegazione del PD porterà al Quirinale la propria posizione di sostegno a Giuseppe Conte e al suo appello per la costituzione di una maggioranza europeista ampia, coesa e affidabile, in grado di dare all'Italia le risposte urgenti che servono, ma anche una visione orientata alla riforme istituzionali non più rinviabili e all'investimento strategico dei fondi del Next Generation EU". (Rin)