Roma: Lilli (Pd I municipio), riapriamo sede di via Giubbonari, la casa della memoria

- "Proprio nel giorno della Memoria il Municipio decide con una direttiva di avviare interlocuzione con il Comune affinché possano essere riaperte le porte della storica sede politica di via dei Giubbonari, proprietà del patrimonio comunale e oggi chiusa nonostante gli annunci della sindaca". Lo dichiara in una nota Sara Lilli, capigruppo del Pd in Municipio Roma I. "Il Municipio con le associazioni dell'Anpi del circolo Gianni Bosio e altre vuole restituire questo spazio alla città - conclude Sara Lilli - rendendolo un luogo di memoria e di impegno civile e ognuno di noi farà la sua parte affinché questo progetto ambizioso si possa realizzare".(Com)