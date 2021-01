Brasile: leader religiosi chiedono impeachment contro Bolsonaro per gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo formato da 380 leader religiosi di diversi credo ha protocollato presso la Camera dei deputati del Brasile una richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Al centro della denuncia in cui i religiosi rilevano "crimini di responsabilità" a carico del capo dello stato, c'è la gestione della pandemia di coronavirus nel paese da parte del governo. Il documento è firmato da 380 figure religiose, tra vescovi, pastori, sacerdoti e frati, legati a chiese e movimenti cristiani, tra cui cattolici, anglicani, luterani, presbiteriani, battisti e metodisti. Tra i firmatari figurano anche Dom Naudal Alves Gomes, vescovo primate della Chiesa episcopale anglicana del Brasile, e Dom José Valdeci Santos Mendes, vescovo cattolico e presidente della Commissione episcopale pastorale per l'azione di socio-trasformazione della Conferenza episcopale nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). (segue) (Brb)