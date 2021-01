Brasile: leader religiosi chiedono impeachment contro Bolsonaro per gestione pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La motivazione principale di questa richiesta è legata alla totale assenza di iniziative da parte del governo per ridurre e contenere gli impatti della pandemia Covid-19", ha detto il pastore Romi Bencke, rappresentante del Consiglio nazionale delle chiese cristiane. "Il soffocamento di Manaus è il soffocamento dell'intero Paese, che al momento ha una popolazione abbandonata perché abbiamo un governo che nega il diritto alla vita", ha detto. "Bolsonaro ha agito contro le raccomandazioni delle autorità sanitarie, ha mancato di rispetto alle norme obbligatorie sull'uso delle maschere, ha promosso e stimolato gli assembramenti e ha promosso ostacoli all'acquisizione di vaccini, oltre ad avere condotto campagne per l'uso di medicinali e trattamenti non confermati dalla comunità scientifica", si legge nel documento. (segue) (Brb)