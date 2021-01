Brasile: leader religiosi chiedono impeachment contro Bolsonaro per gestione pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i leader, Bolsonaro "ha smesso di fare ciò che gli era obbligato a fare come presidente" e le sue azioni "hanno portato e continuano a condurre a morte la popolazione brasiliana e hanno causato danni irreparabili". Altre 61 richieste di impeachment sono già state presentate alla Camera dall'inizio del mandato di Jair Bolsonaro. Di queste 56 sono in fase di analisi, secondo i dati della segreteria generale della Camera. Altre cinque sono state archiviate per vizi di forma. La prerogativa dell'apertura del processo di impeachment è del presidente della Camera. L'attuale presidente, Rodrigo Maia, lascerà l'incarico la prossima settimana, quando sarà eletto il deputato che gli succederà. (segue) (Brb)